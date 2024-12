Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

È iniziato ufficialmente il Giubileo 2025. Papa Francesco ha aperto la Porta santa della basilica di San Pietro, dando il via all'Anno santo. Per l'evento sono attesi a Roma oltre 32 milioni di persone.

Ripetuti casi di intossicazione da monossido di carbonio durante gli ultimi giorni. Tra questi, l’episodio che ha coinvolto in un'abitazione della Carnia, a Forni di Sopra, un'intera famiglia. Il bilancio è di una donna di 66 anni morta, suo marito di 73 e la figlia di 28 ricoverati in gravissime condizioni.

Da Torino una storia a lieto fine. Un padre ha contribuito a far salvare la figlia di 11 mesi donandole una parte di un suo organo. L'intervento è avvenuto all'ospedale Molinette.

Novità per gli over 80. In via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026, entrerà in vigore una nuova forma di aiuto per gli anziani over 80 non autosufficienti. Si tratta di una quota da sommare all'indennità di accompagnamento, nel 2024 fissata a 531,76 euro.

Roma si prepara al concertone di Capodanno, con un celebre dj italiano tra i protagonisti, arruolato dopo le recenti polemiche legate all’esclusione di Tony Effe e le conseguenti rinunce di numerosi colleghi. Intanto è stato annunciato il paese da cui prenderà il via l'edizione numero 108 del Giro d'Italia. La partenza della Corsa Rosa avverrà, per la prima volta nella sua storia, in un paese straniero.

Notizie dall’estero. Un aereo dell'Azerbaijan Airlines, con 67 persone a bordo, è precipitato nel Kazakistan occidentale. Secondo media ucraini e russi indipendenti, potrebbe essere stato abbattuto da un missile terra-aria russo.

Intanto un Paese asiatico, per fermare il calo demografico, ha deciso di incrementare una campagna nazionale per convincere i single a uscire, sposarsi e avere figli. Secondo quanto rivela il Financial Times, tra le altre iniziative, alle università è stato chiesto di introdurre i cosiddetti "corsi d'amore" al fine di promuovere una "conoscenza sistematica del matrimonio".

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24