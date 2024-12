LL’evento più atteso è sicuramente " All you need is Roma ", il concerto di Capodanno al Circo Massimo, che quest'anno ha rischiato di saltare dopo il "caso" Tony Effe. Il concerto invece si farà e ora prende forma il cast dello show

L’evento più atteso è sicuramente "All you need is Roma", il concerto di Capodanno al Circo Massimo, che quest'anno ha rischiato di saltare dopo il "caso" Tony Effe. Il concerto invece si farà e ora prende forma il cast dello show del Circo Massimo. Si alterneranno sul palco Gabry Ponte, la PFM, l'Orchestraccia e l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta. Insieme a loro Mariachiara Belardo e Don Cash per la festa ad ingresso gratuito promossa da Roma Capitale e organizzata in collaborazione con Rds. Il programma si aprirà alle 21.30 e proseguirà con il countdown di mezzanotte con Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi. Nei prossimi giorni, ulteriori dettagli saranno illustrati nella conferenza stampa di presentazione dell'evento.

La vicenda

Secondo i programmi iniziali, come è noto, al Circo Massimo avrebbero dovuto esibirsi Tony Effe, Mahmood e Mara Sattei. Il no all'esibizione del trapper, dopo le polemiche per i testi di alcune canzoni, ha portato al successivo passo indietro degli altri due artisti. Nella serata del 31 dicembre Tony Effe si esibirà in concerto al Palaeur, sempre a Roma.

Serate in disco

Nelle ultime stagioni, poi, il capodanno romano in discoteca è esploso diventando non solo una vera e propria moda ma anche la meta più ambita e frequentata per migliaia di giovani provenienti da tutta Italia. Il successo di eventi è dovuta alla scrupolosa e dettagliata organizzazione e alle collaborazioni con i più importanti deejay del panorama internazionale. Alcuni dei migliori Club Italiani si trovano proprio a Roma, come l’Anima, il Qube, Jakie O, Piper, Alibi, o il Goa. Ogni discoteca ha la sua identità e quindi una tipologia di clientela diversa, occhio a non sbagliare location.