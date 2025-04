Incidente a Roma, auto travolge un pedone: morto 47enne

Un 47 enne peruviano è morto all'alba sulla via Trionfale a Roma travolto da un'auto guidata da un 19enne italiano. La polizia indaga per capire l'esatta dinamica dell'incidente

Indagini in corso

L’incidente stradale è accaduto intorno alle 4.30 in via Trionfale, all'altezza del civico 8745 . La vittima è un cittadino peruviano di 47 anni. Il conducente del veicolo, un ragazzo di 19 anni italiano , è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici e alcolemici di rito. Sul posto la polizia locale del II Gruppo Sapienza. Sono in corso indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.