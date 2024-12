Introduzione

Una donna di 66 anni deceduta, il marito di 73 anni sottoposto a ossigenoterapia in camera iperbarica e la loro figlia di 28 anni in gravissime condizioni in ospedale. È il bilancio di un’intossicazione da monossido di carbonio che si è verificata nella notte tra il 25 e il 26 dicembre in un’abitazione a Forni di Sopra, provincia di Udine. Stando alle verifiche degli uomini dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti, il monossido si sarebbe sprigionato da una caldaia. Questo è solo l’ultimo di una serie di casi recenti di incidenti ed esplosioni causati da fughe di gas e stufe e canne fumarie malfunzionanti. Perché il monossido è così letale? E quali sono le precauzioni da prendere per evitare incidenti?