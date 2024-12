Strage Cutro, condannati tre presunti scafisti

Le accuse

I tre imputati sono stati condannati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte in conseguenza del favoreggiamento, mentre sono stati assolti dall'accusa di naufragio colposo. La sentenza è stata letta dal presidente del collegio penale del tribunale di Crotone, Edoardo D'Ambrosio, a conclusione del processo iniziato il 4 ottobre 2023 e svolto in 17 udienze. Alla lettura della sentenza, i due ragazzi pakistani sono esplosi in lacrime e hanno protestato contro la decisione del tribunale. Uno di loro ha anche accusato un malore e ha continuato a urlare: "Cercavo un futuro in Italia e mi hanno condannato perché ho solo fatto da interprete".