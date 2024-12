Addio a Fernanda Biffi Casiraghi, il cordoglio di Fino Mornasco

Fernanda Biffi Casiraghi, madre di Stefano Casiraghi, si è spenta a 99 anni nella villa di famiglia a Fino Mornasco. La sua vita, segnata da lutti, include la perdita del figlio Stefano, il marito Giancarlo e il figlio Daniele. La principessa Carolina di Monaco e i suoi figli erano presenti per l'ultimo saluto. Fernanda, che avrebbe compiuto 100 anni il prossimo luglio, sarà sepolta nella tomba di famiglia a Fino Mornasco

Si sono celebrati ieri a Fino Mornasco i funerali di Fernanda Biffi Casiraghi, madre di Stefano Casiraghi, deceduta a 99 anni nella villa di famiglia a Fino Mornasco, in provincia di Como. Fernanda avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 10 luglio. La sua vita è stata segnata dalla perdita del figlio Stefano, morto in un incidente nautico nel 1990, del marito Giancarlo nel 1998 e di un altro figlio, Daniele, nel 2016. Un altro figlio, Marco, vive nel Principato di Monaco dove guida l'azienda fondata da Stefano, mentre la figlia Rosalba risiede in Italia.