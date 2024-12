Morta a 99 anni Fernanda Biffi, la suocera di Carolina di Monaco

È morta all'età di 99 anni, nella villa di famiglia di Fino Mornasco (Como), Fernanda Biffi Casiraghi, madre di Stefano Casiraghi, il marito di Carolina di Monaco scomparso a soli 30 anni in un incidente nautico il 3 ottobre del 1990. La donna avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 10 luglio. Sarà sepolta a Fino Mornasco nella tomba di famiglia, insieme al marito Giancarlo, al figlio Daniele (morto a 62 anni nel 2016) e alla nuora Laura. E vicino a quella lapide a ricordo di Stefano che riposa nel Principato di Monaco.

La decana dei Casiraghi

Madre di quattro figli (Stefani, Marco, Daniele e Rosalba), vedova di Giancarlo Casiraghi, imprenditore che riuscì a trasformare una azienda di carbone in un impero finanziario, la decana dei Casiraghi non aveva mai smesso di frequentare il Principato, pur vivendo nei pressi del lago Como, partecipando a selezionati eventi mondani e alle cerimonie più importanti: dal matrimonio di Charlene e Alberto di Monaco alle nozze del nipote Pierre con Beatrice Borromeo nel 2015. Ed è proprio la nuora, Carolina di Monacao, a ricordarla oggi con un post su Instagram: "Fernanda Biffi Casiraghi, madre di Stefano, Marco, Rosalba e Daniele Casiraghi, suocera della principessa Carolina e nonna di Andrea, Charlotte, Pierre e molti altri nipoti e pronipoti, è mancata all'età di 99 anni. Possa riposare in pace".