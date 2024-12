Capotreno aggredita da madre e figlia senza biglietto su Intercity

Una capotreno 32enne è stata aggredita da due passeggere, madre e figlia, senza biglietto. L’episodio è avvenuto questa mattina intorno alle 10 all'altezza della stazione di Finale Ligure (Savona) sul treno Intercity 633 in viaggio da Milano a Ventimiglia. L’addetta delle ferrovie era impegnata nel consueto controllo dei titoli di viaggio ma, una volta imbattutasi nella verifica dei biglietti delle due donne, è stata spintonata fino a cadere. Immediato l'intervento di un'ambulanza della croce bianca di Borgio Verezzi (Savona) che ha trasportato la vittima dell'aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in stato di choc.

Una serie di aggressioni

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria ed è stata aperta un’indagine. Il treno è stato soppresso e i viaggiatori sono stati costretti ad utilizzare i treni regionali per proseguire il loro viaggio. Si tratta dell’ennesima aggressione ai danni del personale viaggiante delle ferrovie, un problema che riguarda tutto il territorio nazionale. In Liguria, in particolare, solo un mese fa, il 4 novembre, un capotreno era stato accoltellato presso la stazione di Rivarolo (Genova) su un treno regionale diretto da Genova a Busalla. Mentre lo scorso agosto una capotreno era stata aggredita da tre passeggeri senza biglietto a bordo di un treno regionale in viaggio da Savona a Torino Porta Nuova.