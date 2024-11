Poi, senza entrare nei meriti dell'indagine in corso, ha aggiunto che "mi stanno chiamando tutti: colleghi, amici, parenti e anche i giornalisti! Da questa mattina suona il telefono. Vado fiero del mio lavoro e lo faccio con tanto piacere anche se mi è rimasta la paura". Commentando lo sciopero organizzato per chiedere più sicurezza, il capotreno Rosario Ventura ha commentato che "è stato bello, vorrei ringraziare tutti per questo gesto. Mi ha fatto tanto piacere. Sto bene, il braccio colpito non riesco ad alzarlo più e ora fa male ma hanno detto che è normale. Per fortuna non mi hanno preso i tendini". Sono già state fermate due persone che, secondo la ricostruzione, avrebbero pugnalato il capotreno alla scapola e al braccio: "Mi hanno suturato con sette punti alla scapola e quattro buchi al braccio. Ci sono voluti altri undici punti. È la prima volta che mi succede una cosa del genere. Sono fiero del mio lavoro, lo faccio con tanto piacere. Non aggiungo altro, le dichiarazioni che dovevo fare le ho già fatte".

Un lavoro bello deturpato dalla violenza che ci circonda

Si è sfogata sui social la moglie di questo capotreno accoltellato a bordo del regionale Genova-Busalla dopo avere chiesto il biglietto a due persone: "Non avrei mai pensato fino a qualche anno fa che essere la moglie di un capotreno fosse così a tratti pieno di palpitazioni, da un po' non mi sento tranquilla quando lo vedo uscire di casa e cerco di non trasmettergli troppo questa mia ansia, vederlo tornare alla sera mi dà estrema pace". Dalle prime indagini è emerso che il capotreno aveva con sé un piccolo manganello telescopico per difesa personale e lo avrebbe mostrato all'aggressore 21enne prima di essere ferito. La circostanza è stata raccontata dalla stessa vittima sentita ieri sera dai carabinieri. "Ci siamo spaventati ma ringraziamo tutti quelli che ci sono vicino -aggiunge la moglie- mio marito è davvero ligio al dovere, ogni giorno torna a casa stanco ma felice, un lavoro bello il suo, economicamente sicuro, ma violato e deturpato dalla violenza che ci circonda, dal non rispetto per chi porta una divisa e comunque si sveglia presto e fa il proprio dovere. Incassiamo le ferite nel corpo e, anche un po' nell'anima certo ma possiamo dire che passerà. Deve finire tutto ciò, non so come, ma vorrei aspettare mio marito rientrare a casa senza più batticuore". Oggi l'aggressore ha incontrato in carcere la sua avvocata Barbara Squassino. La convalida non è stata ancora fissata ma con ogni probabilità si svolgerà domani. E non è escluso che la difesa possa usare come argomento di difesa la presenza del manganello.