Genova, capotreno accoltellato durante la verifica dei biglietti

Un capotreno di 40 anni delle Ferrovie dello Stato è stato accoltellato su un treno regionale poco dopo le 13, presso la stazione di Genova Rivarolo. L'uomo si trovava sul treno 12042, partito da Brigole e diretto a Busalla, e stava procedendo con la verifica dei biglietti quando è scattata l'aggressione da parte di una coppia di persone, forse priva del titolo di viaggio. Si tratterebbe di due persone di origine nordafricana, individuate grazie alla descrizione fornita dai testimoni.

I soccorsi

Immediato è scattato l'intervento delle forze dell'ordine, con i carabinieri che sono saliti sul convoglio fermando gli aggressori, mentre i medici del 118 hanno medicato sul posto il capotreno, per poi trasportarlo in codice rosso al pronto soccorso del Villa Scassi di Sampierdarena. Il treno è stato fermato e la circolazione sulla linea Genova-Busalla risulta rallentata per consentire i rilievi dell'autorità giudiziaria.

