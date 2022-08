Aggredisce donna e il capotreno che la difende, denunciato a Mortara

L'uomo e un amico sono stati denunciati per lesioni personali, minacce, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio

Un capotreno è stato minacciato e preso a schiaffi per strada da un 30enne con un amico a Mortara (Pavia). Tre giorni fa lo stesso 30enne aveva importunato una ragazza difesa dal ferroviere. In quell'occasione era stato anche costretto a cancellare il treno n.10076 sulla linea Mortara-Milano. I due sono stati denunciati per lesioni personali, minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere e interruzione di pubblico servizio.

La vicenda

Ieri il ferroviere, mentre si stava recando al lavoro sempre alla stazione di Mortara, è stato raggiunto dal 30enne e da un suo conoscente. I due prima hanno minacciato il capotreno, poi l'hanno preso a schiaffi. Sono stati intercettati dai Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Vigevano (Pavia), che li hanno trovati in possesso di un martello di carpentiere, poi sequestrato. Il capotreno è stato soccorso dal 118 e medicato in ospedale.