Nell'aula della Corte d'Assise di Venezia si tiene l'ultima udienza del procedimento per l'omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023. L'imputato è l'ex fidanzato: il 23enne, reo confesso, è accusato di omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà, dal rapporto affettivo e dallo stalking. Reati che potrebbero portarlo all'ergastolo. Sentenza attesa nel pomeriggio

Oggi, nell'aula della Corte d'Assise di Venezia, si tiene l'ultima udienza del processo-lampo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023 con 75 coltellate. L’imputato è l’ex fidanzato Filippo Turetta: il 23enne, reo confesso, è accusato di omicidio premeditato, aggravato dalla crudeltà, dal rapporto affettivo e dallo stalking. Reati che potrebbero portarlo all'ergastolo. Turetta, presente in aula durante l’udienza che dovrebbe chiudersi con la lettura della sentenza, non dovrebbe rilasciare dichiarazioni.

L’udienza di oggi L’udienza di oggi inizia con le ultime contro-deduzioni delle parti. Poi la Corte si riunisce in Camera di Consiglio per deliberare. La sentenza potrebbe arrivare nel pomeriggio. Turetta, che dal 25 novembre 2023 è rinchiuso nel carcere di Verona, saprà se lo aspetta l'ergastolo - come chiesto dalla Procura - o se i giudici riterranno che possano essere riconosciute delle attenuanti generiche tali da evitargli il carcere a vita. Vedi anche Femminicidio Cecchettin, chiesto l'ergastolo per Filippo Turetta

Turetta rischia l’ergastolo Nella scorsa udienza del 26 novembre, il difensore dell'imputato Giovanni Caruso ha cercato di smontare le tesi del pm sul riconoscimento delle aggravanti, con l'intento di evitare l'ergastolo a Turetta. È questo l’obiettivo della difesa, consapevole che comunque per il 23enne ci sarà un verdetto di condanna. Il pm Andrea Petroni, nella requisitoria, ha sostenuto che Turetta "premeditò con crudeltà l'uccisione di Giulia". Un assassinio "premeditato", quindi punibile con l'ergastolo, su cui pesa soprattutto quella lista delle cose per uccidere (coltelli, scotch, badile, sacchi neri dell'immondizia, corda per legare caviglie, sotto e sopra ginocchia, calzino umido in bocca per non farla urlare) stilata dal 23enne quattro giorni prima del femminicidio. Un progetto dal quale, ha aggiunto il pm, poteva tirarsi indietro in qualsiasi momento, avendo "tutte le possibilità e gli strumenti culturali per scegliere". Vedi anche Femminicidio Cecchettin, sul diario i 15 motivi per lasciare Turetta

La difesa Il difensore Caruso aveva cercato di smontare i punti sui quali poggiano le aggravanti: premeditazione, crudeltà, stalking. Per il legale, le liste delle cose da fare e il modus operandi di Turetta sarebbero prova non della premeditazione ma della sua “indecisione” rispetto alla volontà di uccidere. Riguardo alla crudeltà, ha sostenuto l’avvocato, quella di Turetta sarebbe stata un'aggressione "da 'corto circuito', in preda a una alterazione emotiva". Gli atti persecutori, lo stalking: Giulia Cecchettin, ha sostenuto Caruso, era sì controllata continuamente dal ragazzo, ma “non aveva paura di Filippo, non cambiò le sue abitudini” nonostante l'atteggiamento ossessivo del giovane, “se avesse avuto paura non avrebbe accettato di uscire con lui quella sera”. Vedi anche Femminicidio Cecchettin, difesa Turetta: "Ergastolo degradante"