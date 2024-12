Femminicidio Cecchettin, papà Gino: “Abbiamo perso tutti come società"

“Non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri o domani", ha commentato il papà di Giulia Cecchettin dopo la sentenza che condanna all'ergastolo Filippo Turetta. "La giuria sì è pronunciata - ha detto - non entro nel merito, la rispetto, ma la battaglia contro la violenza continua, è una battaglia che dovremo fare come società"

"La mia sensazione è che abbiamo perso tutti come società”. Con queste parole Gino Cecchettin ha commentato la sentenza nei confronti di Filippo Turetta, condannato all’ergastolo per il femminicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin, avvenuto l'11 novembre 2023 a Fossò, in provincia di Venezia. “Non sono né più sollevato né più triste rispetto a ieri o domani - ha proseguito - È una sensazione strana, pensavo di rimanere impassibile”. Rispondendo alle domande dei giornalisti Gino Cecchettin ha aggiunto che “è stata fatta giustizia, la rispetto, ma dovremmo fare di più come esseri umani. La violenza di genere va combattuta con la prevenzione, con concetti forse un po' troppo lontani. Come essere umano mi sento sconfitto".