Che cosa significa "abilismo"? Si dice "carrozzina" o "sedia a rotelle"? Lo abbiamo chiesto alla giornalista e attivista Valentina Tomirotti, che ci ha raccontato come ancora molte barriere siano insormontabili. Come quando a BookCity non ha potuto moderare un evento perché all'ingresso si è trovata davanti a una rampa di scale: "È la società che deve trovare soluzioni, non noi persone con disabilità"