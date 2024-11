Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Pubblicato il rapporto sulla mobilità “Audimob”, che analizza le abitudini degli italiani in riferimento al metodo più utilizzato per spostarsi. Tra i dati emersi, la crescita del numero dei veicoli sulle strade che ha superato ormai i 40 milioni.

Nei giorni scorsi Milano è stata protagonista di una guerriglia urbana che ha coinvolto il quartiere Corvetto, con i manifestanti che hanno messo a ferro e fuoco il quartiere. In Medio Oriente, intanto, è stato stipulato un cessate il fuoco, entrato in vigore alle 4 ora locale del 27 novembre.

Mentre la nave della Marina militare italiana Amerigo Vespucci è in navigazione verso la 28esima tappa del Tour Mondiale Vespucci che promuove il Made in Italy, l'imprenditore americano Elon Musk è tornato ad attaccare su X l'Europa, stavolta rivolgendosi alla Commissione Ue.

Lo spettacolo. Proclamati i finalisti di X Factor 2024 (LO SPECIALE). Nella Finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli si sfideranno tre artisti della squadra di Achille Lauro: I PATAGARRI, Les Votives e Lorenzo Salvetti. Per Manuel Agnelli ci sarà invece Mimì, che ha battuto Francamente nel ballottaggio della Semifinale. Tutti e quattro si contenderanno il titolo di vincitore di X Factor 2024. Appuntamento con la finale giovedì 5 dicembre alle 21 su Sky Uno e in streaming su NOW. Ospite della semifinale una delle voci più amate e sincere della sua generazione, le cui canzoni contano oltre 1 miliardo di stream, 23 dischi d’oro e 33 dischi di platino.

Una star della musica italiana si prepara al prossimo tour: Cremonini Live 25 debutta l'8 giugno a Lignano e prosegue il 15 (sold out) e il 16 a Milano, 19 (sold out) e 20 (sold out) a Bologna, il 24 a Napoli (sold out), il 28 a Messina (sold out), il 3 e 4 luglio a Bari, l'8 luglio a Padova (sold out), il 12 luglio a Torino (sold out) e, infine, il 17 e 18 luglio a Roma. Al centro le hit più amate di Cesare Cremonini e i brani del nuovo album.

Intanto Milano si prepara ad ospitare nel 2026 due concerti in occasione dei 25 anni di carriera di una nota band dei primi anni Duemila. Appuntamento per il 13 e il 14 novembre 2026 all'Unipol Forum Milano.

Infine, un fatto curioso che si è verificato in un asilo giapponese, dove i bambini vedevano continuamente sparire le loro scarpe. Le telecamere installate dalla polizia della prefettura di Fukuoka hanno permesso di incastrare il ladro.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24