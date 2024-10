“Ora che non ho più te”, l’ultimo singolo del cantautore emiliano (che stasera sarà sugli spalti a Liverpool per il suo Bologna), è il brano più ascoltato in radio nelle prime 24 ore e stabile nella top 30 di Spotify a una sola settimana dall'uscita. Le date del tour 2025

Sugli spalti di Liverpool per una partita che fa già parte della storia del suo Bologna, stasera ci sarà anche Cesare Cremonini, che questa settimana ci ha regalato la colonna sonora della nostra Champions League, con l’ultimo singolo “Ora che non ho più te”, il brano più ascoltato in radio nelle prime 24 ore e stabile nella top 30 di Spotify a una sola settimana dall'uscita. “È una canzone reale. L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un volta pagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera”, ha raccontato l'autore.

L'atteso tour negli stadi

Vedremo il cantautore bolognese anche questa sera su Sky dal prato di Anfield con l’ex capitano rossoblù Giancarlo Marocchi, per una sorpresa nello studio pre partita con Federica Masolin. E negli stadi Cremonini ci tornerà da protagonista con un tour che è il più atteso del 2025 e che nel primo giorno ha venduto oltre 300 mila biglietti: ci sono già le prime date raddoppiate all’Olimpico di Roma il 18 luglio e al San Nicola di Bari il 4 luglio, nel tour che toccherà anche Lignano, Milano, due date ovviamente al Dall’Ara di Bologna, e poi Napoli, Messina, Padova e Torino. Intanto è già doppio sold out nella sua Bologna (il primo sold out era stato annunciato a poche ore dall’apertura delle prevendite).