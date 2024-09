Cesare Cremonini, è uscito il video del singolo Ora che non ho più te

Ora che non ho più te è il 38esimo singolo della carriera di Cesare Cremonini . Il cantautore ha pubblicato il videoclip del brano, girato in Friuli e diretto da Enea Colombi, alzando il sipario sul nuovo disco di inediti. L’artista ha presentato il video con un post sul suo profilo Instagram che conta più di 1.700.000 follower: “Balliamo nella tempesta, ragazzi! È questo che abbiamo imparato a fare. Questo che ci unisce”.

Cesare Cremonini ha parlato del brano: “È una canzone reale. L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un volta pagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera”.

Il cantautore ha aggiunto: “Credo sia importante abbandonare le cose nel momento in cui ti è permesso, è inutile chiudere una relazione, un’amicizia, un rapporto di lavoro, qualunque pezzo della tua vita, prima del dovuto, prima che sia il momento. Esiste un passato nella canzone, esiste un amore finito, ma esiste anche una nuova vita da affrontare per me e per chi era con me”.