Lunapop, 50 Special compie 25 anni: testo e significato della canzone

Era il 27 maggio 1999 quando, per la prima volta, gli italiani poterono ascoltare in radio 50 Special. La canzone, prima estratta dall'unico album in studio dei Lunapop (... Squérez?), è stata scritta da Cesare Cremonini. In ogni sua parte, testo e musica. L'allora frontman del gruppo, scioltosi poi nel 2001, ha raccontato d'averla composta poco prima dell'esame di maturità, ispirato dal libro di Enrico Brizzi Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Oggi, quell'incredibile successo commerciale compie venticinque anni.

La storia di 50 Special

Per due anni, dal 1999 al 2011, i Lunapop (alias Cesare Cremonini, Gabriele Galassi, Alessandro De Simone, Michele Giuliani e Nicola "Ballo" Balestri) hanno fatto ballare l'Italia. Ma l'hanno anche fatta piangere, d'emozione e commozione. Oggi, venticinque anni dopo, 50 Special resta un inno generazionale: non esistevano gli smartphone, non esistevano i social. Esistevano i motorini truccati, esisteva la lira, al cinema davano Matrix e Michael Jordan ancora giocava. Cesare Cremonini non era il Cesare di oggi. Era uno studente del liceo scientifico Albert Sabin di Bologna. Uno studente agli albori della sua carriera, che aveva appena firmato un brano destinato a diventare leggenda. Non c'era nessuna grande etichetta, dietro di lui. Non c'erano produttori famosi. C'era la voglia di libertà, e il bisogno di cantarla.

Forse anche per questo 50 Special, ai concerti, non è mai stata cantata. È sempre stata urlata, come a volersi riprendere un tempo che corre veloce.

Prima che diventasse realtà, Cesare l'ha immaginato a lungo. Ce l'aveva lì nella testa, ce l'aveva nelle corde della sua chitarra. Chitarra che, nei suoi racconti, la madre gli spaccò sulla schiena quando lo sorprese a studiare per la patente anziché per la maturità. Così lui, che una Vespa ce l'aveva per davvero, si mise a suonarla al pianoforte.