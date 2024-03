Cesare Cremonini, più di mille persone per il flash mob a Times Square

Un migliaio di persone si sono radunate a Times Square a New York per intonare La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini . Il cantautore bolognese ( FOTO ) ha ricondiviso il filmato su Instagram.

In queste settimane Cesare Cremonini è impegnato in studio di registrazione a Londra per il nuovo album. Il cantautore: “Stanno per succedere magie. Ve le racconterò tutte strada facendo”.

La voce di Buon viaggio (Share the Love) ha aggiunto: “Sto lavorando al nuovo album con Mike Garson, pianista e jazzista leggendario di David Bowie. Tra noi si è creato un legame profondo e magico”. Sempre su Instagram, l’artista ha dichiarato: “Dev’esserci un pericolo, una avventura nel fare un disco, soprattutto in un momento come questo in cui la tecnologia permette di velocizzare l’intero processo creativo. L’incontro tra grandi personalità artistiche, diverse culture e sensibilità che hanno costruito il mondo mi permette di sfidare il presente. Mike è capace di portare con il suo talento la musica in territori misteriosi e affascinanti”.