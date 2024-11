Nuovo Codice della strada, la stretta entra in vigore prima di Natale

Le nuove norme, approvate dal Parlamento e pubblicate in Gazzetta ufficiale, entreranno in vigore prima di Natale, precisamente il 14 dicembre. Tra le novità introdotte dal nuovo Codice della strada, regole più stringenti per chi viaggia in stato di ebbrezza, chi assume sostanze stupefacenti, chi sta al telefonino durante la guida, chi abbandona gli animali

Il nuovo Codice della strada è legge. Le nuove norme, approvate dal Parlamento e pubblicate in Gazzetta ufficiale, entreranno in vigore prima di Natale, precisamente il 14 dicembre. Tra le novità introdotte dal nuovo Codice della strada, regole più stringenti per chi viaggia in stato di ebbrezza, chi assume sostanze stupefacenti, chi sta al telefonino durante la guida, chi abbandona gli animali.

Per chi guida con lo smartphone in mano, la multa stabilita andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000. È stata inserita anche la sospensione automatica della patente per una settimana (nel caso in cui si hanno almeno 10 punti sulla patente), che può aumentare fino a 15 giorni se i punti sono inferiori a questa soglia.

L'applicazione delle nuove multe e delle sospensioni, stabilite dal nuovo Codice della strada, saranno valide da metà dicembre. Ciò significa che gli automobilisti, alle prese con le festività natalizie e della fine dell'anno, dovranno prestare maggiore attenzione per evitare multe salate o la sospensione della patente. Solo alcune delle norme che approdano in Gazzetta richiederanno misure attuative: sono quelle che introducono la targa e il casco per i monopattini elettrici. Ci sarà tempo poi - fino ad un anno - per riordinare tutto il codice.

Alcol o droghe alla guida

Stretta per chi fa uso di sostanze stupefacenti e si mette alla guida. Le nuove norme stabiliscono che, in caso di positività ai test per alcol e droga, scatta automaticamente la revoca della patente e la sospensione di tre anni. Per i recidivi, in particolare, è stato inserito l'alcolock: un dispositivo che impedisce l'avvio del motore del veicolo in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero. A questo si aggiungono le multe. Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro si riceve una sanzione tra 573 e 2.170 euro (con una sospensione della patente da 3 a 6 mesi). Se il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, si è puniti con una doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro), più la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è invece superiore a 1,5 grammi per litro, la contravvenzione è punita con sanzione detentiva e pecuniaria (arresto da 6 mesi e un anno e ammenda da 1.500 a 6.000 euro) e sospensione della patente da uno a due anni.

Le regole per i neopatentati

Per i neo patentati le norme già in vigore prevedono un tasso alcolico pari a zero per tre anni. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza comportano la decurtazione di 10 punti dalla patente. Per quanto riguarda invece gli eccessi di velocità, il nuovo Codice definisce regole più stringenti. La sanzione normalmente va da 173 a 694 euro a chi supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità. Se la violazione viene effettuata all'interno di un centro abitato, e per almeno due volte nell'arco di un anno, la sanzione aumenta tra i 220 e gli 880 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni.