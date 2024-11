Nuovo Codice della Strada, cosa cambia per i neopatentati

Salirà da uno a tre anni il divieto di guida delle auto "potenti". E per poter circolare con il foglio rosa sarà obbligatorio svolgere un certo numero di guide certificate con l’autoscuola. Novità anche per la guida in stato di ebbrezza

È a un passo dal diventare legge il ddl che riforma il Codice della Strada. Approvato dalla Camera, è arrivato ora al Senato senza modifiche e potrebbe essere approvato in via definitiva in settimana. Le nuove norme inaspriscono le multe e rendono più facile la sospensione della patente per chi guida con il telefonino in mano o sotto effetto di alcol e stupefacenti. Salirà, poi, da uno a tre anni il divieto di guida delle auto "potenti" per i neopatentati (ma solo per coloro che prendono la patente dopo l'ok alla legge). Non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 kw/t e autovetture con potenza massima di 105 kW, incluse quelle elettriche e ibride plug-in. Ma il limite di potenza si è un po' ammorbidito. L'attuale Codice prevede il limite a 55 kw/t per gli autoveicoli in generale e a 70kw per le autovetture.

Cosa cambia per il foglio rosa

Attualmente, con il foglio rosa, il candidato può esercitarsi con un accompagnatore esperto, senza particolari obblighi di guide certificate. Non vi sono restrizioni severe sul trasporto di passeggeri per i possessori di foglio rosa per patenti AM, A1, A2 e A. Con le nuove regole, per poter circolare con il foglio rosa, sarà obbligatorio svolgere un certo numero di guide certificate (in autostrada, strade extraurbane e notturne) con l’autoscuola. Le esercitazioni private saranno permesse solo se accompagnate da una certificazione delle guide rilasciata dall’autoscuola. Inoltre, con il foglio rosa per le patenti AM, A1, A2 e A, sarà vietato trasportare passeggeri, con multe previste per chi non rispetta questa norma.

Le novità in caso di guida in stato di ebbrezza

Novità anche per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza. Con le nuove modifiche, ai conducenti condannati per guida in stato di ebbrezza con tassi tra 0,8 e 1,5 g/l, o superiori a 1,5 g/l, verranno assegnati codici sulla patente che limitano l’uso del veicolo, come il Codice 68 (“niente alcol”) e il Codice 69 (“solo veicoli dotati di alcolock”). L’alcolock è un dispositivo che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un livello di alcol superiore a 0 g/l. Le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza saranno incrementate e raddoppiate se viene manomesso o rimosso l’alcolock.