Catanzaro, bimba cade da finestra in casa protetta: madre si suicida

Non avrebbe retto al dolore e si sarebbe uccisa lanciandosi nel vuoto da una finestra dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dove era arrivata con la figlia di sette anni dopo che questa, forse approfittando di un attimo di distrazione della madre, era caduta dal secondo piano di una casa famiglia a Botricello, nel Catanzarese. Nella caduta la bambina, che è stata subito soccorsa, ha riportato diversi traumi ma, secondo quanto si è appreso, non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso

Un dramma nel dramma quello andato in scena oggi in Calabria. La mamma della piccola, originaria di un comune dell'entroterra catanzarese, era arrivata in ospedale insieme con la figlia, dichiarata in gravi condizioni, dopo un volo di due piani. Secondo quanto appreso, la donna avrebbe aperto una finestra al quinto piano dell'ospedale di Catanzaro gettandosi nel vuoto. Sulla caduta della bambina stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina che stanno proseguendo gli accertamenti per cercare di ricostruire quanto è accaduto. In ospedale, per il suicidio della madre, sono intervenuti gli investigatori della Squadra mobile di Catanzaro.