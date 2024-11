Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

A poco più di un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, è stata presentata la Fondazione intitolata alla studentessa 22enne. In quell’occasione un ministro italiano ha detto che “il patriarcato non esiste e che l’incremento delle violenze sessuali contro le donne è legato all’immigrazione illegale”. Un’affermazione non condivisa da Gino Cecchettin, che ha commentato: “Diciamo che ci sono dei valori condivisi e altri sui quali dovremo confrontarci, ecco".

Procedono le elezioni regionali in Italia. Gli ultimi chiamati alle urne sono stati i cittadini umbri.

Veniamo alla politica estera, con la Corte penale internazionale che ha emesso un mandato d’arresto per un leader mondiale. Intanto l’Unione europea sta negoziando con il Mercosur un trattato di libero scambio da 25 anni. La questione è aperta dal 1999 ed è tornata al centro del dibattito al G20 di Rio de Janeiro, con la Francia da una parte e Spagna e Germania in posizione diametralmente opposta.

Maxi-processo di Hong Kong: condannati i 45 attivisti pro-democrazia con pene fino a dieci anni di carcere. Sono colpevoli di aver violato la controversa legge sulla sicurezza nazionale, imposta da Pechino sull’ex colonia britannica nel 2020.

Infine, lo spettacolo. Procede X Factor (SPECIALE), con il Live degli inediti che ha visto un’altra eliminazione. Appuntamento con il prossimo Live Show giovedì 28 novembre, su Sky e in streaming su NOW,

Negli scorsi giorni, invece, una star di Hollywood ha spento 40 candeline. L’attrice ha già in attivo quattro nomination agli Oscar e cinque ai Golden Globe e ha vinto un BAFTA e un Tony Award.

