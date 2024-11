Ollolai, case a 1 euro per gli americani delusi da vittoria di Trump

Case in vendita a un euro per gli americani che vogliono lasciare gli Usa dopo la vittoria di Trump. È questa l'iniziativa lanciata dal comune di Ollolai, in provincia di Nuoro, che mira a ripopolare la cittadina sarda. "È ora di iniziare a costruire la tua fuga europea nello splendido paradiso della Sardegna", recita lo slogan della campagna, rivolta a potenziali nomadi digitali o aspiranti proprietari di case statunitensi. Il progetto è stato ideato dal sindaco Francesco Columbu sulla scia dell'iniziativa “Case a 1 euro”, avviata circa dieci anni fa per contrastare lo spopolamento del comune della Barbagia.