Lecce, 26enne morto per droga della risata: “Aveva problemi di salute”

Pierpaolo Morciano, il ragazzo di 26 anni morto domenica sera ad Alessano (Lecce) dopo aver inalato da un palloncino la “droga della risata”, cioè protossido di azoto, mentre festeggiava il suo compleanno con alcuni amici, avrebbe avuto anche problemi di salute. A rivelarlo, in un'intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno, è stato il compagno della madre del 26enne, Domenico Carluccio. "Per il mese prossimo avevamo prenotato una biopsia alle adenoidi, in ospedale, ormai da sei mesi facevamo accertamenti poiché dopo aver finito di mangiare Pierpaolo avvertiva problemi a respirare, utilizzava lo spray in commercio in farmacia per disostruire le vie respiratorie. Era anche un ragazzo corpulento, in sovrappeso. Vogliamo capire, sapere", ha dichiarato Carluccio al quotidiano barese. L'autopsia sul corpo di Pierpaolo Morciano sarà eseguita oggi.