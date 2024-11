Introduzione

Sale la spesa delle famiglie italiane per la raccolta dei rifiuti, raggiungendo la soglia media dei 329 euro nel 2024, +2,6% rispetto al 2023. Tra i vari capoluoghi di provincia, evidenzia l’ultimo rapporto diffuso dall’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, può esserci anche una differenza abissale. In alcune città la Tari è arrivata a sfiorare i 600 euro, in altre è sotto i 200