Consulta, la madre “intenzionale” ha diritto al congedo di paternità

Questa sentenza segue la numero 68 dello scorso 22 maggio, con la quale la Corte costituzionale aveva dichiarato incostituzionale il divieto per la “madre intenzionale” di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (Pma) legittimamente praticata all’estero. La decisione rispondeva alle questioni sollevate dal Tribunale di Lucca e stabiliva che i bambini nati in Italia grazie alla procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero hanno diritto a essere riconosciuti come figli di entrambe le madri e possono essere iscritti all’anagrafe con questo status fin dalla nascita. Secondo la Consulta questo impedimento per la “madre intenzionale” violerebbe gli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, danneggiando l’identità personale del minore, negando un riconoscimento giuridico stabile sin dalla nascita e contrastando con il principio di uguaglianza, senza giustificazioni costituzionali valide. La Consulta sottolineò come la dichiarazione di illegittimità costituzionale si fondasse su due principi cardine: la responsabilità derivante dall’impegno comune che una coppia si assume quando decide di ricorrere alla Pma per avere un figlio, impegno dal quale nessuno dei due genitori può sottrarsi, e la centralità dell’interesse del minore a vedere riconosciuti i propri diritti nei confronti di entrambi i genitori. Il mancato riconoscimento fin dalla nascita comprometterebbe quindi il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, a ricevere cura, educazione e assistenza morale, nonché a conservare legami significativi con i rispettivi parenti

