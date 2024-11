Ragazza morta per rinoplastica, cosa si sa dello studio del chirurgo

Proseguono gli accertamenti sul decesso della 22enne Margaret Spada, e per due medici potrebbero arrivare altre accuse relative alla struttura e alle procedure utilizzate per effettuare l'intervento. Il centro di chirurgia e medicina estetica si trova all’Eur: dopo l’accaduto molti profili social sono stati chiusi, ma su altre piattaforme si possono ancora leggere recensioni e racconti di altri pazienti, fra cui alcuni pronti a denunciare ascolta articolo

Rischia di aggravarsi la posizione dei due medici accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, la ragazza di 22 anni deceduta a Roma nel corso di un’operazione di rinoplastica parziale nel centro di chirurgia e medicina estetica Procopio. Per i due potrebbero scattare altre accuse, anche profili amministrativi relativi alla struttura e alle procedure utilizzate per effettuare l'intervento.

Lo studio ll sito del centro si apre con un capitolo “Da dove veniamo" in cui si legge: “Il Brasile negli anni ’80 e ’90 rappresentava l’eccellenza per quanto riguarda le tecniche di chirurgia plastica. Per questo motivo il Dott. Marco Procopio dopo aver terminato gli studi di medicina e chirurgia presso l'Università di Padova decide di proseguire il suo percorso formativo a Rio de Janeiro, dove ha il privilegio di imparare e lavorare con un luminare della chirurgia estetica e ricostruttiva: il Dott. Ivo Pitanguy. Seguendo il suo operato ha modo di imparare alcune tra le tecniche più innovative di chirurgia ricostruttiva, affinate poi presso i reparti di Microchirurgia e Grandi Ustionati di diversi ospedali di Rio. Seguendo i preziosi insegnamenti del grande chirurgo plastico Ivo Pitanguy, torna a Roma per trasmettere le tecniche e le competenze acquisite a chirurghi plastici selezionati sul territorio italiano. Il Dott. Marco Procopio con le sue scelte ha mostrato fin da subito una spiccata predisposizione verso la ricerca e lo studio di tecniche all’avanguardia ed è questo il motivo che lo spinge ad investire continuamente nella sua formazione e in quella della sua equipe”. E in un paragrafo seguente, intitolato “L’équipe”, viene spiegato che “la nostra équipe è composta da 5 chirurghi plastici, un otorino, un neurochirurgo e chirurgo vertebrale, 2 esperti di epitesi facciale, uno psicologo, 2 anestesisti, 3 infermieri ed un ferrista. Più di 1.200 pazienti ogni anno si affidano alle competenze del nostro studio, stimolandoci alla ricerca di nuovi macchinari e prodotti, per raggiungere livelli di estetica sempre più elevati, mantenendo la sicurezza e la salvaguardia del paziente sempre al primo posto”. leggi anche Morta per una rinoplastica, i due indagati ora rischiano nuove accuse

Chiusi i profili social Dopo la morte di Margaret Spada, che aveva individuato il chirurgo plastico su TikTok, i profili social ufficiali sono stati quasi tutti chiusi. Quel che rimane sono alcuni commenti sulla pagina del dottor Marco Antonio Procopio della piattaforma “Mio Dottore”, dove lui stesso scrive: “Come primo studio svolgo la mia attività professionale principalmente a Roma, una delle città più belle del mondo, dove ricevo i miei pazienti presso il mio studio in zona Eur. Secondo studio a Latina presso la Torre Pontina”. leggi anche Ragazza morta durante operazione al setto nasale, due indagati a Roma