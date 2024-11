Ragazza morta dopo operazione al setto nasale, due indagati a Roma

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, coordinati da Erminio Amalio, la 22enne era arrivata nella Capitale il 4 novembre assieme al fidanzato per effettuare l'intervento. Il centro medico, situato all’Eur, era stato individuato dalla giovane da una inserzione sui social. Dalle indagini emerge che nella struttura non è stato trovato alcun documento, cartella clinica o registrazione relativo all'intervento. Assente l'attestazione sul consenso informato sottoscritto dalla ragazza. Il centro medico era sprovvisto anche di targhetta esterna o insegna. I magistrati affideranno oggi l'incarico per effettuare l'autopsia che verrà svolta all'istituto di medicina legale del policlinico di Tor Vergata.

Il malore

Dopo la dose di anestesia la ragazza, secondo quanto ricostruito, ha cominciato a tremare peggiorando via via nonostante i tentativi dei medici. A quel punto è stato chiamato, per sapere se la giovane avesse particolari allergie, il fidanzato che entrato nella sala operatoria, ha iniziato a filmare la scena con il telefonino. Il personale ha chiamato l’ambulanza, che è arrivata con un rianimatore. I genitori di Margaret, rappresentati dall’avvocato Alessandro Vinci, sono arrivati dalla Sicilia. E sono rimasti vicino a lei fino alla morte. "Non sappiamo se questo centro fosse di fatto autorizzato a somministrare anestesie, aspettiamo fiduciosi anche l’esito dell’autopsia", ha detto Vinci.