Morta per una rinoplastica: si indaga sulla cartella clinica scomparsa

Le indagini

Sono stati iscritti al registro degli indagati della Procura di Roma i due titolari dello studio romano, per l’ipotesi di omicidio colposo. Il pm Erminio Amelio ha delegato gli accertamenti ai carabinieri del Nas. Un video di pochi secondi, girato dal fidanzato della giovane nel centro medico mentre i medici cercavano di rianimarla, è stato acquisito agli atti nell'ambito dell'inchiesta. La 22enne è morta dopo 4 giorni di agonia all’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L'autopsia è stata fissata per venerdì prossimo all'Istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata e gli indagati hanno nominato un consulente.

La scelta dello studio

Margaret Spada, di origini siracusane, era arrivata a Roma in compagnia del suo fidanzato per effettuare un filler rinoplastico, che avrebbe cambiato temporaneamente il suo aspetto, dopo aver scelto il centro di chirurgia tramite un’inserzione sui social. Prima di effettuare l'intervento aveva inviato i risultati di alcuni esami: ematochimica, ecografia, elettrocardiogramma. L'intervento di rinoplastica parziale sarebbe costato poco meno di 3mila euro.

Il dolore dei familiari

"I genitori sapevano dove la figlia si era recata per fare l'intervento e Margaret si era affidata ad un chirurgo italiano, non ha seguito mode o tendenze dove spesso si va nei Paesi dell'Est o del nord Africa. Quella struttura doveva dare garanzie ma toccherà all'indagine accertarlo", ha detto l'avvocato dei familiari Alessandro Vinci. "La famiglia, i genitori, la sorella in questo momento sono circondati dall'affetto di tante persone - ha affermato - sono chiusi in un silenzio di dolore che non è spiegabile a parole. Chiedono di conoscere circostanze e cause per la morte della figlia".