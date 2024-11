Aggressioni a medici e infermieri, nuovi casi a Roma, Pisa e Vibo

Nel pronto soccorso dell'ospedale calabrese un uomo in stato di ebbrezza ha dato in escandescenza rompendo i locali e brandendo una siringa come arma. Nella capitale un paziente ha aggredito l'autista dell'ambulanza che lo aveva soccorso e ancora, a Pisa, un anziano è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un uomo ubriaco in sala d'attesa

Le aggressioni negli ambulatori e nei pronto soccorso rappresentano un’emergenza che si ripete quotidianamente su tutto il territorio nazionale. Diversi i casi solo nelle ultime ore. A Vibo Valentia un uomo che guidava in stato di ebbrezza ha avuto un incidente stradale autonomo. Poi, dopo aver insultato gli agenti di polizia intervenuti sul posto, ha dato in escandescenza nel Pronto soccorso dell'ospedale calabrese, dove si è spogliato facendo i propri bisogni in locali dove erano presenti altri pazienti in attesa di visita e ha offeso gli agenti che cercavano di contenerlo. Inoltre, sottratta una siringa con ago agli operatori sanitari, ha iniziato a brandirla come un'arma impropria, danneggiando gli interni del nosocomio e scagliandosi contro gli agenti che sono stati costretti a fare uso del taser, riportando la situazione alla tranquillità mettendo in sicurezza il personale sanitario in servizio. L’uomo è stato quindi arrestato dalla Squadra volante della Questura di Vibo Valentia per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e lesione aggravata.