Acqua, risorse idriche -18,4% in Italia nel 2023: il rapporto Ispra

La situazione è migliorata rispetto al 2022, anno che ha fatto toccare il minimo storico dal 1951, ma secondo la ricerca la riduzione nel lungo periodo rimane un trend in crescita. La disponibilità d'acqua è maggiore sulle Alpi Orientali, bene in Friuli mentre va peggio in Sicilia e Puglia

Le risorse idriche in Italia continuano a diminuire. Lo afferma l'ultimo rapporto Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) secondo cui la disponibilità di risorsa idrica, sebbene in ripresa rispetto al minimo storico del 2022, ha registrato una riduzione a livello nazionale del 18,4% rispetto alla media annua del lungo periodo 1951–2023 e di quasi il 16% rispetto al trentennio climatologico 1991-2020. "Tale riduzione - scrive l'Istituto - è l’effetto combinato di un deficit di precipitazione, specialmente nei mesi di febbraio, marzo, settembre e dicembre, e di un incremento dei volumi idrici di evaporazione dagli specchi d’acqua e dal terreno e di evapotraspirazione dalla vegetazione".

Conclusioni

Secondo il rapporto Ispria "in linea generale, la siccità ha continuato a caratterizzare tutto il 2023 pur in maniera diversificata sul territorio nazionale e sebbene in minor misura rispetto al 2022. Situazioni di siccità estrema e severa hanno interessato nei primi mesi dell’anno i territori del nord e del centro Italia, già colpiti dalla grave siccità del 2022, attenuandosi nel corso del 2023. Di contro, negli ultimi tre mesi dell’anno, che generalmente risultano i più piovosi, in particolare in Sicilia e in parte della Calabria ionica, si è registrato un consistente deficit di precipitazione. Tale deficit ha determinato una situazione di siccità estrema con effetti che si sono protratti nel 2024 investendo il centro-sud Italia e le isole maggiori".