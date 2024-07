Introduzione

Sono diverse le zone italiane piegate dall’emergenza idrica: in Sicilia soffrono le città di Palermo e Trapani, dove sono già in atto manovre per ridurre il consumo della poca acqua a disposizione, mentre a Licata, nell’Agrigentino, è arrivata la nave cisterna “Ticino”, messa a disposizione dalla Marina Militare Italiana. In difficoltà anche la Calabria, dove il governatore Roberto Occhiuto ha appena dichiarato lo stato di emergenza regionale per i territori di Reggio Calabria e Crotone, ad alto rischio per l’ispra, e in Sardegna.

Criticità presenti anche in Puglia. “Sui campi non piove da mesi. L'emergenza idrica, nel 2024, non ha precedenti. Saranno dimezzate le produzioni di ortofrutta, la raccolta dell'uva, sono già calate fino al 50% le rese per ettaro del grano duro e si prevede una drammatica diminuzione della produzione di olive e di olio nei prossimi mesi”, ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente regionale e vicepresidente nazionale di Cia Agricoltori italiani di Puglia. Non mancano i problemi anche più a nord: è stata infatti registrata una sensibile diminuzione della portata di fiumi e laghi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.