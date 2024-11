Cambio gomme invernali 2024, quando farlo: scadenza e sanzioni

Con l’arrivo dell’inverno, le strade diventano sempre più insidiose a causa del freddo, dell'acqua, del gelo e della neve. Per garantire una guida sicura, diventa essenziale equipaggiare il proprio veicolo con gli pneumatici invernali. Dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 sarà obbligatorio montare le gomme invernali su gran parte delle strade italiane, salvo specifiche ordinanze locali. In Val d’Aosta, ad esempio, l’obbligo è già in vigore dal 15 ottobre. Queste disposizioni si rifanno alla Direttiva del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 16 gennaio 2013 e possono variare in base alla zona geografica e al tratto stradale. Prima di mettersi in viaggio, è quindi importante verificare le norme locali per evitare sanzioni. Ecco quali sono gli obblighi di legge, quando fare il cambio delle gomme e tutto quello che c'è da sapere.

Obblighi e segnaletica



Gli enti che gestiscono le strade definiscono gli obblighi locali sugli pneumatici invernali per garantire la sicurezza nella guida, tenendo conto delle condizioni climatiche del territorio e delle caratteristiche di strade e autostrade di loro competenza. La segnaletica stradale è fondamentale, poiché indica chiaramente dove è richiesto l’uso delle gomme invernali. È prevista una finestra di tolleranza di un mese per il montaggio e la rimozione delle gomme da neve: quest’anno è possibile installarle dal 15 ottobre, con scadenza ultima il 15 novembre. Chi non è in regola dopo questa data rischia sanzioni.



Quali veicoli devono montare le gomme invernali



L’obbligo di montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo riguarda automobili, autocarri, autobus, camper e trattori che percorrono strade soggette a ordinanze, mentre roulotte e carrelli sono esenti. In alternativa alle gomme invernali, è necessario avere a bordo le catene da neve da utilizzare quando necessario o richiesto dalle Forze dell’ordine. Gli pneumatici invernali o all-season devono riportare la sigla M+S e, se richiesto, il simbolo Alpino (una montagna con un fiocco di neve) per essere conformi alle specifiche del libretto.



Le sanzioni



Secondo il Codice della Strada, chi circola senza pneumatici invernali omologati o catene (in caso di obbligo) può incorrere in sanzioni: le multe partono da 41 euro nei centri abitati, salgono a 84 euro sulle strade extraurbane e possono arrivare fino a 318 euro. In aggiunta, sono previsti la decurtazione di tre punti dalla patente e, se necessario, il fermo del veicolo tramite carro attrezzi.



