Sacs Tecnorib e Pirelli festeggiano 20 anni di collaborazione

Vent’anni di Speedboats a marchio PIRELLI. Dall’incontro fra Tecnorib e Pirelli nel 2005 è nata una linea di Maxi-Rib che ha saputo coniugare performance, design e un’identità distintiva, capace di trasferire il carattere sportivo di Pirelli dalla strada al mondo della nautica. In 20 anni, grazie a modelli di successo e al network capillare di distributori Sacs Tecnorib, presenti in 19 paesi, sono state prodotte e consegnate oltre 1000 imbarcazioni a marchio PIRELLI ad altrettanti armatori di oltre 30 nazionalità, che navigano le coste della Florida, le baie dell’Australia e mari italiani ed europei, superando negli ultimi due esercizi i 20 milioni di fatturato annuo. Per celebrare questo anniversario, è stato organizzato un evento nella Villa Bicocca degli Arcimboldi, presso l’Headquarters di Pirelli. Un’occasione per ripercorrere le tappe salienti della partnership attraverso un percorso espositivo che ha raccontato vent’anni di stile, innovazione e passione per le performance.

Il commento di Marco Maria Tronchetti Provera “Quella con Sacs Tecnorib rappresenta un esempio virtuoso di partnership orientata all’eccellenza e proprio per questo capace di durare nel tempo” – commenta Marco Maria Tronchetti Provera, SVP Pirelli Design & Assets Conversion – “Insieme abbiamo saputo trasferire i valori del brand PIRELLI come l’innovazione, la sportività e il glamour nel mondo della nautica, con una gamma di imbarcazioni che ha ridefinito gli standard del settore. Questo anniversario celebra non solo i risultati raggiunti, ma anche la forza di un’intesa che guarda al futuro con ambizione, determinazione e il desiderio di continuare a crescere”.

Il founder di Tecnorib: “Vent’anni di costante intesa” Anche founder di Tecnorib, Gianni De Boris ha esternato parole di soddisfazione: “Venti anni di costante intesa su un progetto complesso sono un traguardo che ci riempie di orgoglio. Sin dall’esordio abbiamo cercato di interpretare gli attributi del brand PIRELLI declinandoli al mondo nautico, con un approccio innovativo ed internazionale”.