Pneumatici invernali addio, Hyundai inventa catene da neve automatiche

La tecnologia è in attesa di brevetto sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti. La multinazionale sudcoreana, in collaborazione con Kia, intende prendere in considerazione la produzione di massa dopo ulteriori sviluppi tecnologici, test di durata e prestazioni e revisioni delle normative

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno presentato oggi una nuova tecnologia per pneumatici con catena da neve integrata per facilitare la sicurezza nelle condizioni di guida invernali. La tecnologia degli pneumatici integrati nelle catene da neve utilizza moduli in lega a memoria di forma che si trovano all'interno della ruota e del pneumatico. Questi moduli sporgono per agire come una "catena da neve" quando viene ricevuto un segnale elettrico. A differenza delle tradizionali catene da neve che sono complicate da installare e rimuovere, questa tecnologia attiverà automaticamente le catene da neve in lega a memoria di forma con la semplice pressione di un pulsante, contribuendo a migliorare la sicurezza in condizioni di neve.

La lega a memoria La tecnologia dei pneumatici integrati con catene da neve consiste in un insieme di ruota e pneumatico che presenta scanalature radiali a intervalli regolari, come una pizza, con moduli realizzati in lega a memoria di forma inseriti in questi canali. Questa tecnologia sfrutta la capacità della lega a memoria di forma di ritornare alla sua forma originale quando viene applicata una corrente elettrica. Durante la guida normale, la lega a memoria di forma situata all'interno della ruota viene compressa a forma di lettera "L" e non entra in contatto con la superficie stradale. Migliora l'aderenza sulle strade innevate Quando il conducente attiva la funzione, viene applicata una corrente elettrica, facendo ritornare la lega a memoria di forma al suo profilo originale; il materiale forma una forma a "J", spingendo il modulo fuori dallo pneumatico per entrare in contatto con la superficie, migliorando l'aderenza, la stabilità e la sicurezza sulle strade innevate.

In attesa di brevetto Se la superficie del pneumatico è usurata fino all'altezza del modulo in modalità di guida normale a causa di una forte usura del pneumatico, gli automobilisti possono facilmente riconoscere questo degrado per non perdere il ciclo di sostituzione del pneumatico. La tecnologia è in attesa di brevetto sia in Corea del Sud che negli Stati Uniti. Hyundai Motor e Kia intendono prendere in considerazione la produzione di massa degli pneumatici dopo ulteriori sviluppi tecnologici, test di durata e prestazioni e revisioni delle normative. Il video sul canale YouTube di Hyundai Motor Group.