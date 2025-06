Raduni auto giugno, calendario e date: eventi in programma in Italia

Per gli appassionati delle quattro ruote sono diversi gli appuntamenti in Italia per il mese di giugno. Mezzi d'epoca, supercar o semplici ritrovi di appassionati. Ecco gli eventi più importanti

La passione per le cose belle, le auto storiche, l’enogastronomia e la cultura caratterizzeranno la 33esima rievocazione del Grand Prix Bordino. La meta del 2025 sarà il Monferrato . Paesaggi suggestivi, castelli di antica memoria, colline costellate da ricamati vigneti, luoghi di grande fascino storico, artistico, culturale e paesaggistico, riconosciuti dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità.

ll grande festival a cielo aperto della Terra dei Motori dell’Emilia-Romagna torna per la sua settima edizione dal 5 all’8 giugno 2025 nella capitale della Motor Valley più famosa al mondo, la città di Modena, Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Convegni, mostre, esibizioni, esposizioni e numerosissime attività pensate per tutti gli appassionati delle due e quattro ruote.

Anche a giugno l'Italia è protagonista con diversi raduni a sfondo motoristico per gli appassionati. Tantissimi gli appuntamenti per gli amatori di automobili che possono incontrarsi e condividere una o più giornate con la loro quattro ruote. Vediamo quali sono alcuni di questi.

Mysterycar 2 - Gli arcani delle 4 terre: Lucca, 7-8 giugno 2025

Seconda edizione di MysteryCar, la caccia al tesoro horror-fantasy in auto che si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno nel territorio di Lucca e di Toscana: un evento che porterà i partecipanti alla riscoperta di tradizioni, enigmi e antiche leggende, toccando in un fantastico weekend ben 35 Comuni e 4 Province (Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia). I concorrenti di MysteryCar dovranno pertanto rapportarsi con streghe della Garfagnana, folletti della tradizione popolare e fantasmi delle leggende toscane, per riuscire a risolvere tutti gli enigmi contenuti nel Diario di Bordo dell’evento, un vero e proprio rompicapo la cui soluzione finale andrà ricomposta passo dopo passo, tappa dopo tappa, come un gigantesco puzzle dei misteri.

7° British day: Roma, 20-22 giugno 2025

Il concorso dinamico d'eleganza di auto inglesi si svolge a Roma dal 20 al 22 giugno. Il 20 accoglienza equipaggi in via San Antonio Bracciano, il 21 accoglienza in piazza IV Novembre e domenica 22 la premiazione presso il chiosco degli agostiniani.

Abruzzo Motor show: Chieti scalo, 20-22 giugno 2025

L’Abruzzo Motor Show torna il 20, 21 e 22 giugno 2025, nella storica location della Camera di Commercio di Chieti Scalo.

Milano Monza Motor Show: Milano e Monza, 27-29 giugno 2025

MIMO Milano Monza Motor Show torna per la sua 4ª edizione dal 27 al 29 giugno 2025, confermando l’ingresso gratuito e l’esposizione open-air, capisaldi di un evento che unisce emozione e innovazione tra Milano e Monza e per il quale sono attesi oltre 100.000 visitatori da tutta Italia. Madrina dell’evento sarà la giornalista sportiva Federica Masolin, che darà così il via alla quarta edizione del MIMO.

Con MIMO all’Autodromo Nazionale di Monza si vivranno le emozioni della pista e dell’Anello di Alta Velocità con un programma ricco di attività adrenaliniche per il pubblico in tribuna, che potrà anche testare tutti i nuovi modelli più tecnologici e sostenibili delle case automobilistiche generaliste nei due percorsi a disposizione dei test drive. Paddock e box saranno animati da suoni e colori dei modelli portati in esposizione dai brand.

Con MIMO a Milano nella Piazza Duca D’Aosta, fronte stazione centrale, ti aspetta l' info point MIMO per fornirti tutte le informazioni sull'evento.