Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a novembre 2024

Introduzione

Da Nord a Sud, ecco i bandi in scadenza nel corso di questo mese che riguardano posti di lavoro in diversi settori: dai Comuni alle Forze Armate, dall'Istruzione alla Sanità. Tra i concorsi da segnalare, quello indetto dal Dipartimento per le politiche di Coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'assunzione di 2.200 funzionari da impiegare in 7 regioni del Mezzogiorno per cui c'è tempo di candidarsi entro del 7 novembre.

Da segnalare inoltre il bando Inps per 1.069 medici da assegnare in varie sedi in Italia (scadenza il 4 novembre) e dell'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 57 unità tra Valle d'Aosta (scadenza il 2 novembre) e Bolzano (scadenza il 29 novembre)