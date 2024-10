Un'ondata di maltempo si è abbattuta, durante il weekend, sull'area del Nord-Ovest, colpendo in particolare Toscana, Liguria e Piemonte. In alcune località, le violente precipitazioni e le bombe d'acqua hanno provocato diversi danni, come frane e allagamenti, facendo scattare l'allerta meteo in Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Valle d'Aosta.

