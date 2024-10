Femminicidio Giulia Cecchettin, oggi Turetta sarà presente in aula

L'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo sarà in tribunale davanti alla corte d’Assise di Venezia, dove si svolge la seconda udienza del procedimento per l’omicidio avvenuto l’11 novembre 2023. Ci sarà anche Gino Cecchettin, papà della vittima. Per la prima volta dopo l’assassinio potrà incrociare lo sguardo dell'uomo accusato di aver ucciso sua figlia. Non ci sarà invece la sorella Elena

A Venezia si svolge oggi la seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin . Sarà presente nell’aula del tribunale, per la prima volta, anche Filippo Turetta, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. La notizia è stata confermata ieri all’Ansa dal professor Giovanni Caruso, difensore dell'imputato. "Turetta - dice una sua nota - sarà presente in udienza avanti la corte d'Assise e si sottoporrà all'interrogatorio".

Anche Gino Cecchettin, il papà di Giulia, sarà presente in aula per l’udienza. Il padre della vittima aveva presenziato anche all'udienza di apertura del dibattimento e c'era incertezza sul fatto che potesse intervenire alle successive udienze. La giornata si preannuncia carica di tensione emotiva. Per la prima volta dopo l’assassinio, avvenuto l'11 novembre 2023, e la cattura di Turetta in Germania, il padre di Giulia potrà incrociare lo sguardo dell'uomo accusato dell'omicidio della figlia.

Elena Cecchettin non sarà in aula

Questa mattina Elena Cecchettin, sorella di Giulia, ha spiegato con alcune storie su Instagram che oggi e il 28 ottobre non sarà presente in aula. “Non per disinteresse ma per prendermi cura di me stessa. Sono più di 11 mesi che continuo ad avere incubi, il mio sonno è inesistente o irrequieto. La mia salute mentale e fisica ne hanno risentito. Ho perso il conto delle visite mediche che ho dovuto fare nell’ultimo anno. Seguirò a distanza anche tramite i miei legali, tuttavia non parteciperò. Sarebbe per me una fonte di stress enorme e dovrei rivivere nuovamente tutto quello che ho provato. Semplicemente non ne sono in grado”. Ieri invece aveva dedicato alla sorella alcune storie corredate da alcune fotografie inedite che le ritraggono insieme, in momenti diversi della loro vita. E il messaggio: "Piccolina, non sai quanto vorrei che mi dicessi che corri a casa ora. Mi manchi tanto".