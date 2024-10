Femminicidio Cecchettin, su cellulare di Turetta lista di cose da fare

I propositi per il 2023

Filippo Turetta annotava qualsiasi cosa sul suo cellulare. Era una pratica quotidiana, quasi un diario segreto in cui registrava i suoi pensieri, le cose da fare, i propositi per i mesi successivi che riguardavano non solo lui ma anche Giulia Cecchettin. Anche per il 2023, anno che è terminato con il tragico femminicidio della ex fidanzata, Turetta aveva annotato una “lista di buoni propositi”. Come si legge sulle schermate del telefono diffuse dai media, nell’elenco compaiono cose come andare a concerti, allenarsi ma anche “apprezzare la vita” o “aiutare Giulia”. Nelle pagine di diario analizzava sé stesso anche in modo critico: "Ho i piedi piatti, ho i denti storti, sono povero e non sono bello". Oppure si incoraggiava a sperimentare cose nuove: "Programmare shopping in negozietti, provare Tinder", e ancora: "Devo buttarmi! In qualsiasi occasione senza paure, non ho nulla da perdere ormai”.