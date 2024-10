Bologna, esplosione alla Toyota: oggi metalmeccanici in sciopero

Nel territorio bolognese è il giorno dello sciopero dei metalmeccanici, dopo l'esplosione che alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale ha provocato la morte di due giovani lavoratori, Fabio Tosi, 34 anni e Lorenzo Cubello, 37, e il ferimento di altri 11, di cui uno ancora grave all'ospedale Maggiore di Bologna. Questa mattina tutti i lavoratori si sono ritrovati fuori dai cancelli della Toyota Material Handling, tanto che la polizia locale ha chiuso quel tratto, davanti allo stabilimento, di via Persicetana Vecchia a Borgo Panigale, Bologna. Lo sciopero è di 8 ore, senza presidi o cortei, indetto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per il comparto metalmeccanico, mentre lo sciopero con il presidio è stato convocato da Usb. Davanti all'azienda, c'è chi ha portato un fiore per ricordare i colleghi morti. In base ai primi accertamenti di carabinieri e vigili del fuoco, coordinati dalla Procura, sembra che ad esplodere, danneggiando gravemente un capannone, sia stato lo 'scambiatore' di un sistema di condizionamento situato in un'area esterna. Ieri, ai rappresentanti dei lavoratori, la direzione ha comunicato la sospensione delle attività nello stabilimento.

Sindacati: alta adesione sciopero

Nelle fabbriche metalmeccaniche bolognesi è stata alta l'adesione allo sciopero, dicono Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, riportando i dati di alcune delle maggiori aziende del territorio: 90% per Automobili Lamborghini produzione e Marelli Europe, 80% per Ducati Motor e Gaggia Apa, 90% per Guide Ducati, 95% per Bcube 95%, 85% per Ama, 90% per Emag, Ravaglioli e Marzocchi Pompe produzione. Oltre agli stabilimenti italiani, hanno scioperato anche gli stabilimenti Toyota di Svezia e Francia, in solidarietà dei colleghi morti e feriti.

Ad Toyota: “Staremo vicini alle famiglie delle vittime”

Michele Candiani, ad di Toyota Material Handling, ha parlato davanti ai cancelli dello stabilimento: "Questi sono i giorni della commemorazioni di due ragazzi che non dovevano finire così. Ogni pensiero è per loro, per le due famiglie, questo è solo il momento del ricordo, l'azienda è vicina alle famiglie, continuerà ad esserlo praticamente. Collaboriamo con tutti gli organi investigativi, nella totale trasparenza e con il desiderio di comprendere quello che è successo". Una persona che si trovava nel capannone è stata salvata grazie alla squadra di primo intervento dell’azienda, ha aggiunto il dirigente: "Sono stati dei leoni, sono stati coraggiosi”. Poi, a proposito della decisione di chiudere lo stabilimento e mettere gli operai in cassa integrazione, ha aggiunto: "Noi vogliamo ripartire velocemente, ma dobbiamo lasciare il tempo a tutti gli organi investigativi di capire cosa è successo. Ci sarà tempo per capirlo".