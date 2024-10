Alberto Gimignani assolto dall'accusa di riciclaggio e ricettazione

L'attore fece due settimane in carcere e sei mesi di domiciliari

Gimignani, spiegano i legali della difesa, che annunciano battaglia, "finì in carcere per oltre due settimane e sei mesi agli arresti domiciliari. La notizia andò in apertura di molti Tg nazionali, sulle prime pagine dei giornali e dilagò in rete. Solo ieri, 24 ottobre 2024, la Prima Sezione del Tribunale Ordinario di Roma lo ha assolto in primo grado con formula piena perché il fatto non sussiste". "Ora si continuerà a lavorare - spiegano i difensori, Daria Grimani e Pierluigi Rossi- affinché al nostro assistito, che si è sempre dichiarato innocente, sia restituito il giusto risarcimento non solo per la lunga attesa, ma anche per quella gogna mediatica che gli ha gravemente compromesso la carriera di attore".