Incidente sulla A1 a Orvieto, scontro tra camion e furgone: due morti

Lo schianto intorno alle ore 6 fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano, in provincia di Terni. Il tratto è stato chiuso e si registrano lunghe code

Due persone sono morte e una è rimasta ferite in un grave incidente stradale accaduto intorno alle ore 6 di oggi lungo il tratto umbro dell'autostrada A1, fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (chilometro 457, direzione Roma) in provincia di Terni. Coinvolti, secondo la polizia stradale di Orvieto, un furgone e un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Terni, gli operatori del 118 e gli addetti di Autostrada per l'Italia. Il tratto di Autosole dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso cuasando lunghe code. Istituita l'uscita obbligatoria ad Orvieto.