Latina, incidente a Santi Cosma e Damiano: 2 morti e un bimbo ferito

Due uomini, di 52 e 81 anni, sono morti a seguito dell'impatto tra le rispettive automobili, che sono entrate in collisione frontalmente. Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino, passeggero a bordo di una delle due vetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, la polizia locale e i carabinieri

Grave incidente stradale in provincia di Latina. È accaduto questa mattina nel comune di Santi Cosma e Damiano, dove due uomini, rispettivamente di 52 e 81 anni, sono morti a seguito dell'impatto tra le rispettive automobili, che sono entrate in collisione frontalmente. Nell'incidente è rimasto ferito anche un bambino, passeggero a bordo di una delle due vetture.

L'incidente a Santi Cosma e Damiano

Il piccolo, ferito, è stato trasportato in eliambulanza in prognosi riservata in un ospedale di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale. Insieme a loro, anche i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano.