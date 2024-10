Scontro tra auto nel Varesotto, morto 18enne

Feriti in modo non grave altri due ragazzi di 18 e 25 anni e una ragazza di 21. Sul posto oltre al personale del 118 e dei vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno

Un ragazzo di 18 anni è morto nella notte all'ospedale di Varese dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a Tradate. Il giovane, residente in provincia di Como, era alla guida di una delle due auto che si sono scontrate sulla strada per Pianbosco. Feriti in modo non grave altri due ragazzi di 18 e 25 anni e una ragazza di 21. Sul posto oltre al personale del 118 e dei vigili del fuoco sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno.