Federico Asta, chi era il pasticciere dei Vip morto in un incidente

Muore giovanissimo, a soli 34 anni, il pasticcere "solidale" di Bologna. Noto al mondo dello spettacolo e dello sport per le sue prelibatezze e per la sua generosità. Il suo ultimo gesto di solidarietà in occasione delle alluvioni in Emilia Romagna

Il pasticcere di Bologna

Federico Asta lavorava in una pasticceria in via Battindarno e, durante il periodo del Covid, aveva effettuato numerose consegne di prodotti, per solidarietà a medici e infermieri. Anche in questi giorni si era informato su come far arrivare dei bomboloni ai volontari arrivati in città per l'alluvione. Il giovane pasticcere preparava spesso torte e dolci in occasione di manifestazioni, concerti ed eventi di rilevanza nazionale.