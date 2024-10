Nelle ultime ore, la città è stata colpita da forti alluvioni, che hanno causato ingenti danni e che sono costate la vita ad un ragazzo. Al termine del concerto di Tozzi, andato in scena a Casalecchio di Reno, Matteo Ruggeri ha chiesto al pubblico di restare in arena per altre due ore

La città di Bologna, e diverse località dei dintorni, nelle scorse ore sono state colpite da piogge violente. Fiumi e torrenti sono straripati, decine di case sono andate distrutte. E un ragazzo, trascinato via dal fango mentre si trovava in auto, ha perso la vita. Per questo motivo, il sindaco Matteo Ruggeri è salito sul palco durante il concerto di Umberto Tozzi, in programma nella serata di sabato 19 ottobre a Casalecchio di Reno, lanciando un appello.

Umberto Tozzi, l'intervento del sindaco al suo concerto

Matteo Ruggeri ha interrotto brevemente il concerto di Umberto Tozzi, per spiegare la situazione e per comunicare che - una volta finito lo show - tutti sarebbero dovuti restare all'interno dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno per due ore. Una decisione, questa, presa in accordo con la Prefettura e con il sindaco metropolitano Matteo Lepore, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

A Casalecchio, infatti, la situazione è sempre stata tranquilla, a differenza di molti altri comuni dell'aerea metropolitana. Tuttavia, era necessario limitare il traffico sulle strade già difficilmente percorribili per via del maltempo.

"Ero presente, la permanenza forzata è stata annunciata in maniera rassicurante ed accettata da tutti i presenti senza particolari contestazioni. Alla fine si è rimasti all'interno meno di un'ora in piu rispetto al termine del concerto. Certamente con allerta meteo si sarebbe potuto annullare l'evento ma così non è stato e la situazione è stata gestita con estrema responsabilità e molto buon senso", ha scritto un utente, a corredo di uno dei tanti video del momento che riprendono l'atteggiamento comprensivo del pubblico (eccezione fatta per pochi e isolati fischi).