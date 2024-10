Processo Open Arms, Salvini in aula per udienza. Assegnata scorta a pm

Nell’udienza odierna c’è l’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del vicepremier, che è presente nell’aula bunker del carcere Pagliarelli. Per lui sono stati chiesti sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Esponenti leghisti in piazza nel capoluogo siciliano per sostenere il segretario: presenti Valditara e Calderoli. Assegnata la scorta a pm Righi ascolta articolo

Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo prosegue il processo Open Arms. L’udienza di oggi è quella dell’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del vicepremier e attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini (che è presente in aula). Per lui il pm ha chiesto sei anni di carcere, con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver impedito nel 2019, quando era ministro dell’Interno, lo sbarco di 147 migranti a bordo di una nave dell’Ong spagnola a Lampedusa. Intanto dopo la valanga di insulti e minacce social, seguite alla richiesta di pena fatta dalla Procura di Palermo, è stata assegnata la scorta alla pm Giorgia Righi, una delle magistrate che rappresenta l'accusa. Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l'unica del pool a non essere ancora tutelata.

La manifestazione della Lega a Palermo Questa mattina diversi esponenti della Lega si sono ritrovati in piazza a Palermo per manifestare solidarietà al loro segretario. Gli esponenti del Carroccio, insieme ai sostenitori, sono in piazza Politeama a Palermo. Presenti i ministri Giuseppe Valditara e Roberto Calderoli oltre a parlamentari nazionali e regionali oltre ad alcuni cittadini militanti del partito. vedi anche Open Arms, le parti civili chiedono a Salvini più di un milione

Le parole di Salvini “Paura? Zero. Ritengo di aver fatto il mio lavoro, facevo il ministro, ho difeso i confini, salvato vite, questo mi imputa la sinistra”, ha detto ieri Salvini in una diretta social da Palermo. “Questo è un processo politico portato avanti da una parte di magistratura di sinistra, e la grandissima Giulia Bongiorno smonterà pezzo per pezzo questa accusa assurda. I politici di sinistra, tutti, vorrebbero Salvini in galera. Sono preoccupato? No, sono orgoglioso di quello che ho fatto”. Ieri, alla vigilia della nuova puntata del processo di Palermo, il leader leghista è volato a Bruxelles per il primo pre-vertice Ue dei Patrioti, il terzo gruppo dell’Europarlamento, con Viktor Orban, Marine Le Pen e gli altri leader sovranisti che, secondo quanto filtra, gli hanno confermato sostegno e vicinanza. Fra gli altri, l’olandese Geert Wilders ha ribadito che il vicepremier italiano “merita una medaglia per quello che ha fatto”. vedi anche Open Arms, minacce ai pm del processo