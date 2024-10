Hacker arrestato per attacco a Ministero: aveva password di 46 pm

Carmelo Miano, arrestato con l’accusa di avere violato i server del dicastero, era in possesso delle password di 46 magistrati, tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e Firenze

Possedeva le password - ben 46 - di altrettanti magistrati inquirenti, tra cui anche quelle dei procuratori di Perugia e di Firenze: per lunghi mesi è stata enorme l'azione di hacking di un 24 enne siciliano, arrestato per essere entrato nei server di alcune Procure. Numerosi sono stati gli approfondimenti investigativi eseguiti in particolare dalla Procura di Napoli sulle informazioni acquisite e analizzate dagli inquirenti nell’ambito dell’indagine sulle incursioni di Carmelo Miano, arrestato tra l’altro con l’accusa di avere violato i server del Ministero della Giustizia.